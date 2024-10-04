نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 4- 10- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم عن مواعيد مباريات الدوريات العالمية تحديدا في القارة العجوز من أجل متابعة نجومهم المتألقين في البطولات الأوروبية تحديدا الدوريات الكبرى الخمس في الموسم الحالي.

ستقام مباراة واحدة في كلا من الدوري الألماني والإسباني والفرنسي وستقام مبارتين في الدوري الإيطالي بينما ستقام ثلاث مباريات في الدوري السعودي.

تعتبر قنوات بي إن سبورت القطرية حاصلة على ملكية إذاعة بطولات الدوري الإسباني والألماني والفرنسي والإيطالي في منطقة الشرق الأوسط بينما تقوم قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي.

مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 4- 10- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

ويستعرض دوت الخليج الرياضي أبرز المباريات في جميع البطولات اليوم:



* مباريات الجولة السادسة من الدوري الألماني:

- أوجسبورج وبوروسيا مونشجلادباخ الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر

* مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني:

- ليجانيس وفالنسيا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

* مباريات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي:

- مارسيليا وأنجيه الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

* مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي:

- نابولي وكومو الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

- هيلاس فيرونا وفينيزيا الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

* مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي:

- الخليج والخلود الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- الرياض والقادسية الساعة 6 وربع مساء بتوقيت مصر

- ضمك والشباب الساعة 9 مساء بتوقيت مصر