انت الأن تتابع خبر مدرب الاتحاد يعلق بتصريحات مثيرة بعد انتصار الفريق على الأخدود في دوري روشن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد انتهاء مباراة مثيرة شهدت فوز فريق الاتحاد على الأخدود بنتيجة (2-1)، عقد المؤتمر الصحفي الذي شهد تصريحات مثيرة من المدير الفني لوران بلان. في حديثه، تناول بلان أداء الفريق والتحديات التي واجهوها خلال المباراة، مشيرًا إلى أهمية الفوز رغم الصعوبات. سنستعرض أبرز ما قاله بلان حول أداء الفريق، غياب اللاعب نغولو كانتي، وتطلعاته للمنافسة على الألقاب.

مدرب الاتحاد يعلق بتصريحات مثيرة بعد انتصار الفريق