انت الأن تتابع خبر مدرب الاتحاد يعلق بتصريحات مثيرة بعد انتصار الفريق على الأخدود في دوري روشن والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بعد انتهاء مباراة مثيرة شهدت فوز فريق الاتحاد على الأخدود بنتيجة (2-1)، عقد المؤتمر الصحفي الذي شهد تصريحات مثيرة من المدير الفني لوران بلان. في حديثه، تناول بلان أداء الفريق والتحديات التي واجهوها خلال المباراة، مشيرًا إلى أهمية الفوز رغم الصعوبات. سنستعرض أبرز ما قاله بلان حول أداء الفريق، غياب اللاعب نغولو كانتي، وتطلعاته للمنافسة على الألقاب.
مدرب الاتحاد يعلق بتصريحات مثيرة بعد انتصار الفريق
- تحدث المدير الفني الفرنسي لوران بلان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الفوز الصعب على فريق الأخدود بنتيجة (2-1). وقد أعرب بلان عن قلقه بشأن أداء فريقه، مشيرًا إلى أن المباراة كانت أكثر صعوبة مما كان متوقعًا.
- وقال بلان: لقد كانت مباراة صعبة، ولم يظهر فريقنا بالمستوى المطلوب. احتجنا إلى تسجيل هدفين لتحقيق الفوز، مما يدل على أننا لم نكن في أفضل حالتنا.
- وأضاف: "الأخدود كان فريقًا قويًا جدًا على ملعبه، وقد قدّم أداءً رائعًا. نحن سعداء بالفوز الذي منحنا ثلاث نقاط هامة، لكن من الواضح أننا بحاجة لتحسين أدائنا الفني، حيث واجهتنا العديد من التحديات خلال المباراة".
- وأشار بلان أيضًا إلى غياب اللاعب نغولو كانتي، حيث أوضح: افتقدنا كانتي في مباراة اليوم، فهو لاعب استثنائي ولم يكن جاهزًا للمشاركة وفقًا لتقرير الجهاز الطبي.
- وأكد بلان: لقد أبلغنا الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي بإصابة كانتي، فهو يحتاج إلى فترة من الراحة، ومن المتوقع أن يعود بعد فترة التوقف الدولي.
- وفي ختام تصريحاته، أعرب بلان عن ثقته في قدرة فريقه على المنافسة على الألقاب، قائلًا: نحن نؤمن بلاعبينا ونثق بهم. لدينا أسماء كبيرة في الفريق، لكننا بحاجة إلى انسجام كامل لتحقيق أفضل النتائج.