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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الغيني جيفرسون كوستا، المنضم حديثا لنادي الزمالك، أنه يطمح في التواجد مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

كوستا: زيزو أفضل لاعب في إفريقيا..وأعرف شيكابالا قبل انضمامي للزمالك

وقال كوستا فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمدأبو العلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "بدأت كرة القدم في سن السابعة بالبرتغال، وهدفي الأول في البداية الدراسة ولكن تم ابلاغ أسرتي بتميزي في كرة القدم".

وأضاف: "لعبت لعدة أكاديميات والزمالك يعتبر النادي الأول الذي أنضم له، وأعرف شيكابالا منذ تواجده مع سبورتنج لشبونة البرتغالي وزيزو أيضا الذي اعتبره أفضل لاعب داخل إفريقيا".

