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أحمد جودة - القاهرة -

قاد الدولي المصري عمر مرموش فريق آينتراخت فرانكفورت للفوز على بشكتاش التركي بنتيجة 3-1، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" للموسم 2024-2025.

عمر مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت لفوز مثير على بشكتاش في الدوري الأوروربي

افتتح مرموش التسجيل في الدقيقة 21 بعد أن حصل على ركلة جزاء، نفذها بنجاح في منتصف المرمى، ثم أضاف جونيور دينا إيبيمبي الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة رائعة من روبن كوش.

وكان لدى بشكتاش فرصة لتقليص الفارق عبر ركلة جزاء، لكن سيرو إيموبيلي أضاعها بعد تصدي حارس فرانكفورت.

وفي الدقيقة 38، أطلق رافا سيلفا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن حارس فرانكفورت ك أو ا سانتوس تصدى لها ببراعة.

في النهاية، تمكن أنسجار كناوف من إحراز الهدف الثالث لفريقه بتسديدة رائعة، بينما حاول آرثر ماسواكو لاعب بشكتاش استغلال فرصته الأخيرة وسدد كرة نحو المرمى الخالي بعد خروج ك أو ا سانتوس عن مرماه.