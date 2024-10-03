نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد بورتو في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بصعوبة، أمام نظيره فريق بورتو البرتغالي، بثلاثة أهداف لكل منهم، في المباراة التي أقيمت بينهما في بطولة الدوري الأوروبي.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد بورتو في الدوري الأوروبي

استهل في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، اللاعب ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد، التسجيل بعد تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف هويلاند نجم فريق مانشستر يونايتد، الهدف الثاني في شباك بورتو، عند الدقيقة 20 منوعمر الشوط الأول، بأسيست من راشفورد.

وقلص اللاعب بيبي نجم فريق بورتو البرتغالي الفارق، بتسجيل الهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 27 من الشوط الأول.

وأدرك أوموروديون لاعب فريق بورتو هدف التعادل في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 34 بتمريرة من زميله ماريو.

ومع أحداث الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 50 سجل أوموروديون مهاجم بورتو البرتغالي، الهدف الثالث في مرمى أونانا.

وفي الدقيقة 90+1 سجل هاري ماجواير لاعب فريق مانشستر يونايتد الهدف الثالث لصالح الشياطين الحمر.