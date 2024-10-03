نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مباراة دراماتيكية.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة مانشستر يونايتد ضد بورتو بالدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره بورتو البرتغالي بثلاثية لكل منهم؛ خلال المباراة المثيرة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي.

وانطلقت أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد بورتو، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد بورتو في الدوري الأوروبي

وانطلقت أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد بورتو، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي الشياطين الحمر لتسجيل هدف مبكر

وفي الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، افتتح التسجيل اللاعب ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد، بعد تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف هويلاند نجم فريق مانشستر يونايتد، الهدف الثاني في شباك بورتو، عند الدقيقة 20 منوعمر الشوط الأول، بأسيست من راشفورد.

وقلص اللاعب بيبي نجم فريق بورتو البرتغالي الفارق، بتسجيل الهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 27 من الشوط الأول.

وأدرك أوموروديون لاعب فريق بورتو هدف التعادل في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 34 بتمريرة من زميله ماريو.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد بورتو، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ومع أحداث الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 50 سجل أوموروديون مهاجم بورتو البرتغالي، الهدف الثالث في مرمى أونانا.

وتعرض برونو فيرنانديز نجم خط وسط فريق مانشستر يونايتد، للطرد بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 81.

وتمكن هاري ماجواير لاعب فريق مانشستر يونايتد من تسجيل الهدف الثالث لصالح الشياطين الحمر، في الدقيقة 90+1 من الوقت بدل الضائع.