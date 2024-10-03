نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يستهل مشواره في دوري المؤتمر الأوروبي بالفوز علي جينت برباعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين تشيلسي الإنجليزي وجينت البلجيكي علي أرضية استاد ستامفوردج بريدج، بفوز البلوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن فعاليات الجولة الأولي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

تشيلسي يستهل مشواره في دوري المؤتمر الأوروبي بالفوز علي جينت برباعية

افتتح البلوز التهديف عن طريق البرتغالي ريناتو فيجا في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، بعد عرضية مميزة من زميله الأوكراني مودريك علي رأس فيجا ليسكن الكرة علي يسار حارس جينت.

ومع بداية الشوط الثاني، في الدقيقة 46، أضاف البرتغالي بيدرو نيتو ثاني أهداف تشيلسي في اللقاء، بعد بينية من زميله رائعة الفرنسي أكسيل ديساسي.

ثم أحرز الفرنسي كريستوفو نكونكو ثالث الأهداف للفريق الإنجليزي في الدقيقة 63، بعد تمريرة من زميله فيجا ليضع نكونكو الكرة بقوة داخل شباك الحارس البلجيكي دافي روف.

وفي الدقيقة 70، عزز الإنجليزي كيريان دوسبري هال تقدم البلوز وسجل الهدف الرابع.

بينما أحرز جينت البلجيكي الهدف الأول عن طريق مدافعه الياباني تسويوبي واتانابي في الدقيقة 50.

وقبل نهاية اللقاء، أحرز عمري جندلمان ثاني أهداف الفريق البلجيكي في الدقيقة 90.

وسيواجه تشيلسي نظيره باناثينيكوس اليوناني في الجولة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي علي أرضية ملعب أثينا الاولمبي يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024.