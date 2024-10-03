صلاح سليمان: حصلت على قميص عبدالله السعيد بعد مباراة السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، أنه كان حريص على التواجد مع جماهير القلعة البيضاء في المدرجات خلال مباراة السوبر الإفريقي.

صلاح سليمان: شرف لي التواجد وسط جماهير الزمالك

وقال سليمان فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمدأبو العلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "شرف لي التواجد وسط جماهير الزمالك في المدرجات خلال السوبر الإفريقي وشغف الجماهير في المدرجات مختلف عكس ما رأيته في الملعب".

وأضاف: "فضلت أن أكون وسط الجماهير للاحساس بتجربتهم وطلب من عبدالله السغيد الحصول على قميصه بعد المباراة، وحصلت على استقبال جيد من لاعبي الزمالك في السعودية".