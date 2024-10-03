إنزو ماريسكا يُعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة جينت في دوري المؤتمر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - في تمام الساعة العاشرة مساءً، تنطلق المواجهة المرتقبة، بين تشيلسي الإنجليزي وجينت البلجيكي علي أرضية ملعب ستامفوردج بريدج، ضمن فعاليات الجولة الأولي من دوري المؤتمر الأوروبي.

ويتطلع الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، إلى تحقيق إنطلاقة جيدة في دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الكروي 2024-2025، والذي يستهله الفريق بمواجهة جينت البلجيكي.

ويعول البلوز في مباراته اليوم على قدرات الفرنسي كريستوفو نكونكو لتعويض غياب نجم الفريق كول بالمر الذي يقدم مستويات متميزة للغاية على المستوى المحلي في الدوري الإنجليزي.

تشكيلة تشيلسي لمواجهة جينت في دوري المؤتمر الأوروبي

وقد أعلن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تشكيلة الفريق لمواجهة جينت في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وجاءت كالتالي:-

حراسة المرمي:- يورجينسن

خط الدفاع:- ديساسي، أدرابيويو، بدياشيلي، فيجا

خط الوسط:- كاسادي، دوسبري هال، نيتو، جوا فيليكس، مودريك

خط الهجوم:- كريستوفو نكونكو

