الرياضة

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام بورتو في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق بورتو البرتغالي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بورتو في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد بورتو، مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام بورتو في الدوري الأوروبي

  • حراسة المرمى: أونانا 
  • خط الدفاع: مرزاوي، دي ليخت، مارتينيز، دالوت 
  • خط الوسط: إيركسن، برونو فيرنانديز، كاسيميرو 
  • خط الهجوم: راشفورد، ديالو، هويلاند

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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