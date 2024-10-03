نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممدوح عباس يهاجم مجلس إدارة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، انتقادات حادة لمجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب، بعد الأزمة الناجمة عن تصريحات هشام نصر، نائب رئيس النادي.

وقال هشام نصر خلال تصريحات تليفزيونية مساء أمس، إن أحمد سيد زيزو طالب بأكثر من 60 مليون جنيه لتجديد عقده مع الزمالك، مما يثير تساؤلات حول قدرة النادي على دفع هذا المبلغ.

ممدوح عباس: أشعر بالقلق من الارتباك الإعلامي داخل نادي الزمالك

أعرب ممدوح عباس عن انزعاجه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلًا: "أشعر بالقلق من الارتباك الإعلامي داخل نادي الزمالك، سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري، ينبغي علينا أن نكون أكثر هدوءا، من يراجع التزامات النادي المقبلة سيعلم أن الأمور ليست بسيطة."

وأضاف: "على إدارة النادي إنهاء هذه التصريحات غير المدروسة من بعض أعضاء المجلس، فكما قيل قديمًا: السكوت من ذهب، والإنصات أفضل من الحديث."