نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 دول تتنافس على استضافة بطولة أمم أوروبا للسيدات 2029 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت خمس دول بطلبات لاستضافة نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم عام 2029.

5 دول تتنافس على استضافة بطولة أمم أوروبا للسيدات 2029

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، تلقيه عروضا من ألمانيا وإيطاليا وبولندا والبرتغال من أجل استضافة المسابقة، إلى جانب ملف مشترك من الدنمارك والسويد.

ومن المقرر أن تستضيف سويسرا نهائيات البطولة القارية العام المقبل، علما بأن انجلترا توجت بلقب النسخة الأخيرة، التي استضافتها على ملاعبها عام 2022، حيث تأجلت لمدة عام نتيجة لجائحة كوفيد-19

وكشف يويفا أنه سيتم اتخاذ قراره النهائي بمنح شرف استضافة البطولة في ديسمبر 2025.

وسبق لألمانيا أن قامت بتنظيم البطولة مرتين من قبل، كانت الأولى تحت مسمى ألمانيا الغربية السابقة، والأخرى عام 2001.

وسبق لألمانيا أيضا أن تقدمت بعرض مشترك إلى جانب هولندا وبلجيكا لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027، لكنها خسرت أمام البرازيل في تصويت جرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في وقت سابق من العام الحالي.

يشار إلى أن الدنمارك والسويد استضافتا بطولة أوروبا بشكل منفصل في عامي 1991 و2013 على الترتيب، كما تقاسمت السويد هذا الدور مع النرويج عام 1997، فيما نظمت إيطاليا المسابقة عام 1993.