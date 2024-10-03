نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام الأخدود في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الأخدود بعد قليل بستاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 6 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والأخدود

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والأخدود مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة العاشرة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاتحاد أمام الأخدود

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: الصقور، العمري، سعد موسى، كادش.

خط الوسط: ميتاج، فابينيو، حسام عوار.

خط الهجوم: ديابي، كريم بنزيما، ستيفن بيرجوين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.