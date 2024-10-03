نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جوميز يحسم مصير نجم الزمالك بعد استمرار ناصر منسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر من نادي الزمالك بشأن إمكانية رحيل حسام أشرف، مهاجم الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز باستمرار ناصر منسي ضمن صفوف الفريق.

الزمالك ينتظر قرار جوميز بشأن حسام أشرف

وذكر المصدر خلال تصريحات صحفية، أن الزمالك لم يتخذ أي قرارات حاسمة بشأن مستقبل حسام أشرف حتى الآن، على الرغم من تلقيه عدة عروض من أندية محلية وعربية.

وأكد أن إدارة الكرة تنتظر موقف المدرب جوزيه جوميز بشأن إمكانية إعارة اللاعب لموسم إضافي، في ظل وجود كل من التونسي سيف الجزيري والفلسطيني عمر فرج وناصر منسي في هجوم الفريق.

من جهة أخرى، قرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، عقب العودة من السعودية والتتويج بكأس السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.