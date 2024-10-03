نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يُشدد على ضرورة عودة ميشالاك وفرج قبل استئناف التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبلغ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الثنائي، البولندي كونراد ميشالاك والفلسطيني عمر فرج، بضرورة العودة إلى القاهرة دون تأخير، للانضمام إلى تدريبات الفريق الجماعية تحضيرا لمباراة السوبر المحلي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، في إطار استعداداته للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي سياق متصل، يعود البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، إلى القاهرة غدا الجمعة، ليتولى قيادة التدريبات استعدادا للسوبر المصري.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين فترة راحة من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام، بعد العودة من السعودية وتوجهم بلقب السوبر الأفريقي، على أن يعود الفريق للتدريبات يوم السبت المقبل.