نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقرر تمديد عقد نجم الأبيض لمدة موسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامى محمد الليثى إستقرار مسئولو نادي الزمالك على تمديد التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق لمدة موسمين قادميين وينتهي عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الجديد ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير.



وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "إدارة الزمالك قررت تمديد عقد اللاعب لمدة موسمين وسيحصل في الموسم الواحد على راتب 800 ألف دولار".



وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي.



ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.