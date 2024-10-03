نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مليون دولار وراء تراجع الزمالك عن صفقة مصطفى فتحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى تراجع نادى الزمالك عن ضم مصطفى فتحي لاعب فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مليون دولار وراء تراجع الزمالك عن صفقة مصطفى فتحي

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " قرار الزمالك بعدم ضم مصطفى فتحي بسبب الراتب السنوي الكبير له والذي يصل إلى مليون دولار في الموسم ".

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.