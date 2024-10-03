نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شوبير ينتقد تصريحات هشام نصر بشأن زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن استيائه من تصريحات المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، حول نجم الفريق أحمد سيد زيزو ومتطلبات تجديد عقده.

في تصريحاته الإذاعية اليوم الخميس، قال شوبير: "لم أكن أود أن يتحدث المهندس هشام نصر عن الأمور المالية المتعلقة بزيزو، حيث ذكر أنه طلب 60 مليون جنيه للتجديد".

وأكمل:" هذا الرقم قد يثير غضب الجماهير، ويجب على الأعضاء احترام هذه الأرقام وعدم ذكرها علنًا."

كما أضاف شوبير: "ثم يقال إن زيزو رفض عرضا كبيرًا من السعودية، هذه الأرقام يمكن أن تكون لأي لاعب في مصر، ومع كامل الاحترام لزيزو، أرى أن هذا الحديث يبدو غير منطقي."