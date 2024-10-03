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أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، تفاصيل الجدل الذي أثير حول تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، ثم رحيله قبل بدء مهامه رسميا.

شوبير يكشف تفاصيل الجدل حول قيادة شوقي غريب تدريب الإسماعيلي

في تصريحات إذاعية صباح اليوم، قال شوبير: "أمس، تحدثت على صفحتي عن قضية شوقي غريب والإسماعيلي، وأنا أشعر بالأسف لما يحدث داخل النادي، كان هناك اتفاق مبدئي مع الكابتن حلمي طولان، وأخبرني أنه كان في مفاوضات لكنه لم يوقع، ثم أعلن الإسماعيلي تعيين شوقي غريب، لكن ذلك لم ينجح أيضًا."

وأضاف شوبير: "وصل الإسماعيلي خبر سيء من الفيفا يفيد بعدم القدرة على قيد لاعبين هذا الموسم بسبب عدة مشكلات وأزمات، ومن اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق هذا الموسم مثل عمر الساعي إلى الأهلي، وعبد الرحمن مجدي إلى الزمالك، بالإضافة إلى محمد فوزي ومحمد دسوقي ومحمد مخلوف وعصام صبحي ومحمد هاشم وباسم مرسي وحمدي النقاز، الذي لديه مشكلة مع الزمالك بسبب 150 ألف دولار."

وتابع شوبير: "في الموسم الماضي، استغنى الإسماعيلي عن 10 لاعبين، وكان يجب على إدارة النادي التحرك لحل الأزمات، خصوصا أن الإسماعيلي له تاريخ كبير في الكرة المصرية، كونه أول فريق مصري يحقق لقب بطولة إفريقيا لكن للأسف، المجلس مشغول بالصراعات بين شوقي غريب وحلمي طولان بدلًا من مواجهة التحديات."

وأشار شوبير إلى أن "الكل يحب الإسماعيلي وكرة الإسماعيلي، لكن الوضع الحالي يعكس انقسام المجلس إلى جبهتين، كان شوقي غريب متوجها لتولي المهمة لكن قرر عدم العمل في هذه الأجواء المضطربة."

واختتم شوبير: "يجب النظر بجدية إلى مشكلة القيد، فالإسماعيلي عانى الموسم الماضي، حيث احتل المركز الرابع عشر من أصل 18 ناديا، واستمر في الدوري الممتاز بمعجزة مع المدرب الراحل إيهاب جلال."