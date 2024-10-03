نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «خليك في فرقتك».. أحمد شوبير يرد على هشام نصر بعد تصريحات مباراة السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادات حادة إلى المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، بسبب تصريحاته الأخيرة حول مباراة السوبر الأفريقي وتعليقاته عن لاعبي الأهلي.

أحمد شوبير يرد على هشام نصر بعد تصريحات السوبر الإفريقي

حقق الزمالك القوز على الأهلي في كأس السوبر الأفريقي في السعودية، حيث انتهت المباراة بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وفي تصريحاته الإذاعية، قال شوبير: "نائب رئيس الزمالك يتحدث عن أن لاعبي الأهلي كانوا متعاليين في المباراة، يا سيدي، تحدث عن فريقك بفخر، فهذا حقهم، وقد حصلوا على لقب مهم للغاية، يمكنك أن تشير إلى نجوم فريقك مثل ناصر منسي والجزيري والمثلوثي وناصر ماهر وزيزو وعبدالله السعيد."

وأضاف شوبير: "أخيرا، أي لاعب يشعر بالفخر بانتمائه لناد عظيم مثل الأهلي أو الزمالك، يجب على اللاعب أن يكون فخورا بلعبه في الأهلي، والنادي يجب أن يقدر ذلك، لأن الأمر أصبح صعبا بعض الشيء."