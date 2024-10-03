نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُخطر كولر بقرارات الإصلاح ويُحصّن المدرب ضد شائعات الهروب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى إجراء مسئولو النادي الأهلي إتصالات على مدار اليومين الماضية مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق المتواجد في بلاده حاليًا من أجل إخطاره ببعض القرارات التي تم إتخاذها خلال الأيام الماضية عقب خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

وأضاف محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " مسئولو الأهلي تحدثوا مع كولر عن حالة الغضب الجماهيري بعد خسارة السوبر الأفريقي خاصة وأن أداء اللاعبين أمام الزمالك كان مُخيّب لطموحات وأحلام الجماهير لذا تم اتخاذ بعض القرارات التنظيمية في مقدمتها، تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًا للنادي بجانب توقيع غرامات مالية على اللاعبين ".

وأشار محمد الليثى حديثه " إتفق مسئولو الأهلي مع كولر فور عودته من بلاده على عقد جلسة خاصة بينهم من أجل مناقشة بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة أبرزها خسارة السوبر والإستعداد للإرتباطات المقبلة ونفى مسئولو الأهلي، ما تردد مؤخرًا بشأن سفر كولر إلى سويسرا من السعودية عقب انتهاء السوبر الأفريقي دون الحصول على إذن من النادي، مؤكدين أن المدرب إتفق مع إدارة النادي على رحلة سويسرا قبل السفر للسعودية لخوض السوبر الأفريقي ".

وأختتم محمد الليثى حديثه " نفى مسئولو النادي ما تردد بشأن عدم رغبة كولر في العودة للقاهرة لإستكمال تجربته مع النادي وأكدوا أن المدرب سيقود تدريبات الفريق عقب إنتهاء الراحة الحالية استعدادًا للإرتباطات المقبلة أبرزها السوبر المصري يومي 20 و24 أكتوبر المقبل ثم مواجهة العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري بالقاهرة في بطولة فيفا أنتركونتيننتال ".

