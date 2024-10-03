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أحمد جودة - القاهرة - حرص الدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادى سموحة على متابعة تدريبات واجتماعات الفريق الأول لكرة السلة الذى يشارك في البطولة العربية المقامة حاليًا فى الاسكندرية ويستضيفها الاتحاد السكندري.

الدكتور عمر الغنيمي يدعم فريق السلة في البطولة العربية

وحضر اللقاء مع نائب رئيس النادى كلا من المحاسب رامى فتح الله والدكتورة ماهينور سامح أعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد الدكتور عمر الغنيمى بأداء الفريق أمام الاتحاد السكندرى فى افتتاح البطولة رغم الخسارة.

ونقل الغنيمى للاعبين الإشاده التى لقاها من أغلب خبراء كرة السلة أثناء تواجده معهم فى مقصورة الصالة المغطاة باستاد برج العرب لمتابعة مباراة الافتتاح.

وطالب نائب رئيس نادى سموحه من لاعبى ناديه بذل أقصى جهد فى المباريات القادمة فى البطولة من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

ووعد الغنيمى لاعبى فريق السله بصرف مكافأة شخصية فى حالة التأهل لدور الثمانية في البطولة العربية.

ويلتقى فريق سموحه مع الشارقة الإماراتى فى الرابعة ونصف عصر اليوم على الصالة المغطاة باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.