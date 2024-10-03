نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير الفنى لفريق سموحه: نتطلع للفوز على الشارقة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور رفيق يوسف المدير الفني لفريق سموحه أن فريقه يتطلع لتحقيق الفوز الأول له في البطولة العربية اليوم أمام الشارقة الإماراتى.

وأضاف الدكتور رفيق يوسف فى تصريحات خاصة للجنة الإعلامية أن فريقه أدى أداء جيد أمام الاتحاد السكندرى رغم فارق الخبرات.

وأردف الدكتور رفيق يوسف أن سموحه واجه فى الافتتاح أقوى فرق البطولة والمرشح الأول للفوز بها.

وأضاف المدير الفنى لفريق سموحه أن الفارق كان ضئيلًا فى الفترتين الأولى والثانية قبل أن تحسم الخبرة النتيجة ويتسع الفارق.

واختتم المدير الفنى لسموحه تصريحاته قائلًا إن فريقه يأمل فى تحقيق الفوز في المباريات القادمة.

ويلتقى فريق سموحه مع الشارقة الإماراتى فى الرابعة ونصف مساء اليوم على الصالة المغطاة باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى فى البطولة العربية للأندية رجال.

