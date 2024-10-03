نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يُكلّف محمد رمضان بإخماد "ثورة" علي معلول في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى عن تكليف محمود الخطيب رئيس الأهلي، محمد رمضان المدير الرياضي للنادي ببحث ملف النجم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "طلب رئيس الأهلي، من المدير الرياضي الذي تم تعيينه مؤخرًا عقد جلسة خاصة مع معلول لإنهاء أزمة اللاعب التي تفاقمت الأيام الماضية وهو ما ظهر بوضوح في غياب اللاعب عن حفل استلام درع الدوري.

وتابع محمد الليثى " الأهلي كان قد إتفق مع علي معلول على تجديد عقده لمدة موسمًا قبل أن يتم رفع أسمه من قائمة الفريق للموسم الجديد بسبب جراحة وتر أكيلس التي تُبعده عن الملاعب منذ مايو الماضي ومازال يحتاج تأهيل حتى نوفمبر المقبل ويتطلع الخطيب للوصول إلى إتفاق مُرضي مع علي معلول وإخماد ثورته التي بدأت تطفو على سطح الأحداث الكروية في الأهلي خاصة وأن اللاعب التونسي من أهم نجوم الفريق خلال السنوات الأخيرة ".

