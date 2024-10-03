طارق حامد يفتح الباب أمام العودة إلى الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب طارق حامد، اللاعب المحترف في صفوف نادي ضمك السعودي، في العودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق السعودي في يونيو 2025. يطمح حامد في إنهاء مسيرته الكروية داخل جدران القلعة البيضاء، خاصة بعد تجربة احترافية في الملاعب السعودية، ويعتبر الزمالك بيته الذي يتمنى الاعتزال فيه.

طارق حامد يفتح باب العودة إلى الزمالك

أكد مصدر مقرب من طارق حامد أن اللاعب بدأ في التفكير بجدية في العودة إلى نادي الزمالك، النادي الذي يعتبره السبب وراء تألقه في عالم كرة القدم. حامد يحظى بمكانة خاصة مع الزمالك، حيث حقق مع الفريق العديد من الإنجازات، ويعتبر النادي صاحب الفضل في بروزه على الساحة الرياضية قبل خوض تجربة الاحتراف.

أوضح المصدر أن طارق حامد قد وافق مبدئيًا على العودة إلى الزمالك مع بداية الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع ضمك في صيف 2025. السبب الرئيسي وراء قراره هو رغبته القوية في الاعتزال وهو يرتدي قميص الزمالك، حيث يراه النادي الذي بدأ منه مسيرته، والذي كان بمثابة "فاتحة الخير" له في عالم كرة القدم.

أضاف المصدر أن طارق حامد قرر العودة إلى الزمالك بعد نهاية مشواره الاحترافي مع ضمك في يونيو 2025، على أن يستمر مع الفريق لمدة موسم واحد، ثم يعلن اعتزاله كرة القدم. يُذكر أن حامد يبلغ من العمر حاليًا 36 عامًا، وسيكون في سن 37 مع انطلاق الموسم المقبل في الزمالك، مما يجعل هذا الموسم ختامًا مثاليًا لمسيرته الطويلة والمليئة بالإنجازات.