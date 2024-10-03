نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. حقيقة رحيل كولر ومصير معلول ومختار مختار يرشح صفقة جديدة لـ الأهلي.. هجوم جديد ضد أحمد بلال وصلاح يوضح الفارق بين كلوب وسلوت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 3-10-2024 في السطور التالية:

شوبير يكشف حقيقة رحيل كولر عن الأهلي

أوضح الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء التي تداولت مؤخرًا بشأن مغادرة السويسري مارسيل كولر منصبه كمدرب لفريق الأهلي الأول وعدم عودته من إجازته الحالية في سويسرا.

خلال الأيام الماضية، أثير جدل واسع حول مستقبل كولر مع الأهلي، خاصة بعد تعيين محمود الخطيب، رئيس النادي، لمحمد رمضان كمدير رياضي للنادي والمسؤول عن التعاقدات الجديدة.

وتحدث شوبير خلال تصريحات إذاعية: "سمعت كلام كثير عن رحيل كولر، فتواصلت مع وكيله دينو لامبرتي، وأخبرني أن كل الأمور تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد ما يستدعي القلق، مؤكدا أن كولر في إجازة وسيعود لمباشرة عمله بعد انتهائها."

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كريم رمزي يكشف موقف علي معلول من الاستمرار مع الأهلي

كشف الإعلامي كريم رمزي عن موقف النجم التونسي الدولي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الاستمرار في صفوف القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الإعلامي كريم رمزي في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" علي معلول غاضب للغاية منذ حفل تتويج الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز ".

وأضاف:" علي معلول مندهش من فكرة تجاهل إدارة النادي الأهلي له في الفترة الأخيرة، وعدم الحديث معه حول ملف تجديد عقده والذي انتهى بالفعل".

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صفقة مفاجئة في طريقها إلى الأهلي بتوصية من مختار مختار

كشف الإعلامي خالد الغندور، إن محمود جهاد لاعب فريق فاركو قد تلقى أربع عروض للرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "تواصلنا مع نادي فاركو وأكدوا أن اللاعب يمتلك أربع عروض من بينهم عرض خارجي وسيتم حسم موقفه الأسبوع المقبل وبيعه لأعلى سعر".

وأضاف: "كابتن مختار مختار رشح محمود جهاد للانضمام للنادي الأهلي وتم عرضه على كولر وطلب حسم الموقف السبت المقبل سواء بالموافقه أو الرفض".

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هجوم جديد ضد أحمد بلال بعد سخريته من الزمالك قبل السوبر الإفريقي

انتقد الناقد الرياضي كريم سعيد، تصريحات الأخيرة للنجم السابق للأهلي أحمد بلال، معتبرًا أنها غير مقبولة من لاعب بحجمه، حيث أثارت جدلًا كبيرًا بين جماهير الناديين واللاعبين.

وأكد سعيد خلال تصريحاته ببرنامج ملعب الشمس والمذاع على قناة الشمس مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، أن العلاقات بين الأهلي والزمالك يجب أن تكون أفضل على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن بلال أخطأ في تصريحاته ويجب عليه مراجعة نفسه والتوقف عن إثارة الجدل مستقبلًا.

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صلاح يكشف الفارق بين سلوت وكلوب

كشف المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول، الفارق بين مدربه الحالي الهولندي أرني سلوت، والمدرب السابق الألماني يورجن كلوب.

قال صلاح في تصريحاته عقب نهاية مباراة ليفربول وبولونيا الإيطالي: “طريقة اللعب مختلفة نحن لا زلنا نحاول الاعتياد على الطريقة الجديدة”.

وتابع صلاح: “مع كلوب كنا نقوم بفرض أسلوبنا في كل مباراة على الخصم لكن مع سلوت يقوم بالتغيير على حسب المباراة”.

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ميسي يصل لأرقام قياسية جديدة بعد هدفيه أمام كولومبوس

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، أرقامًا استثنائية جديدة بعد هدفيه أمام كولومبوس كرو في بطولة الدوري الأمريكي، فجر اليوم الخميس.

سجل ميسي، هدفي التقدم لمصلحة إنتر ميامي في شباك كولومبوس عند الدقيقتين “45 و45+5” قبل نهاية الشوط الأول.

ونستعرض لكم أبرز أرقام ميسي القياسية الجديدة بعد هدفيه أمام كولومبوس:

1- وصل ليونيل ميسي إلى الهدف رقم 843 في مسيرته الكروية.

2- ميسي يصل للمساهمة التهديفية رقم 1218 في مسيرته ليصبح أكثر من ساهم بالأهداف في تاريخ كرة القدم.

3- ميسي يتجاوز هيجوايين ويُصبح ثاني أكثر من سجّل في تاريخ ميامي بـ(30 هدفًا)، ويفصله هدف واحد عن ليوناردو كامبانا.

4- ليونيل ميسي يصل للركلة الحرة رقم 66 في مسيرته.