نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الأخدود في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم السعودية لمتابعة مباراة الاتحاد والأخدود وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.



خسر الاتحاد من الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة من الدوري السعودي بينما فاز الأخدود على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.



يحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 12 نقطة في جدول الدوري السعودي بينما يحتل الأخدود المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.



موعد مباراة الاتحاد والاخدود في الدوري السعودي



من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والاخدود يوم الخميس 3 أكتوبر 2024 على ملعب نادي الأخدود معقل الأخدود وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي، حيث يمكن مشاهدة مباراة الأخدود والاتحاد عبر قناة SSC Sports.



موقف الاتحاد والأخدود في جدول الدوري السعودي

احتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 54 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 16 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 12 مباريات.

في حين احتل الأخدود المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 33 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 19 مباراة.

من المتوقع أن يخوض الاتحاد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: ماريو ميتاي، سعد الموسي، عبدالإله العمري، مهند الشنقيطي

خط الوسط: حامد الغامدي، فابينيو، حسام عوار

خط الهجوم، بيرجوين، موسي ديابي، كريم بنزيما.

