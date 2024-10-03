نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يتغنى بمحمد صلاح بعد تألقه مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، بتألق النجم المصري محمد صلاح بعد الأداء المميز الذي قدمه في مباراة ليفربول ضد بولونيا ضمن دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.

شوبير يتغنى بمحمد صلاح

ساهم صلاح بشكل كبير في فوز ليفربول الثاني بالبطولة، حيث صنع هدفًا وسجل آخر، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي تصريحاته الإذاعية اليوم الخميس، قال شوبير: "شوفوا صلاح بيعمل إيه، حاجة عظمة، الكينج المصري مو صلاح، لو كنت مكان الإنجليز، كنت خليته ولي العهد لأنه بيسعدهم بشكل مستمر."

وأضاف: "صلاح أصبح أكثر لاعب أفريقي يسجل في دوري أبطال أوروبا بـ49 هدفًا، منها 45 في الأدوار الرئيسية، ليتفوق على دروجبا، ويعادل أهداف الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو، كما أنه أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب الأنفيلد."

واختتم شوبير قائلًا: "بصراحة، صلاح وصل لمرحلة العظمة، وبتسجيله هدفا في مرمى بولونيا، أضاف النادي الإيطالي لقائمة ضحاياه، ليصبح النادي الأوروبي رقم 25 الذي يسجل في شباكه."