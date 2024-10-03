نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول الترتيب وينافسه الاتحاد والشباب ونقدم لكم جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة.
أبرز مواعيد مباريات الجولة السادسة
الخميس 3 أكتوبر الاتفاق ضد الرائد 6:00
الاتحاد ضد الأخدود 9:00
السبت 5 أكتوبر النصر ضد العروبة 6:15
الأهلي ضد الهلال 9:00.
ترتيب دوري روشن
1- الهلال 15 نقطة
2- الاتحاد 12 نقطة
3- الشباب 12 نقطة
4- النصر 11 نقطة
5- القادسية 10 نقاط
6- الاتفاق 10 نقاط
7- الأهلي سبع نقاط
8- التعاون سبع نقاط
9- العروبة سبع نقاط
10- الرياض سبع نقاط
11- الرائد أربع نقاط
12- الأخدود أربع نقاط
13- الخلود أربع نقاط
14- الخليج أربع نقاط
15- الفيحاء أربع نقاط
16- الوحدة أربع نقاط
17- ضمك ثلاث نقاط
18- الفتح ثلاث نقاط
القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.