الرياضة

جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول الترتيب وينافسه الاتحاد والشباب ونقدم لكم جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة.


أبرز مواعيد مباريات الجولة السادسة


الخميس 3 أكتوبر الاتفاق ضد الرائد 6:00
الاتحاد ضد الأخدود 9:00


السبت 5 أكتوبر النصر ضد العروبة 6:15
ضد الهلال 9:00.


ترتيب دوري روشن


1- الهلال 15 نقطة
2- الاتحاد 12 نقطة
3- الشباب 12 نقطة
4- النصر 11 نقطة
5- القادسية 10 نقاط
6- الاتفاق 10 نقاط
7- الأهلي سبع نقاط
8- التعاون سبع نقاط
9- العروبة سبع نقاط
10- الرياض سبع نقاط
11- الرائد أربع نقاط
12- الأخدود أربع نقاط
13- الخلود أربع نقاط
14- الخليج أربع نقاط
15- الفيحاء أربع نقاط
16- الوحدة أربع نقاط
17- ضمك ثلاث نقاط
18- الفتح ثلاث نقاط


القنوات الناقلة لمباريات الدوري


تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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