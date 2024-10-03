نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام فياريال في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم «دوت الخليج الرياضي»، موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال والقناة الناقلة، وذلك ضمن إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ستقام في معقل النادي الملكي، ملعب السانتياجو بيرنابيو في مدريد، ويسعى ريال مدريد لتحقيق انتصار يعزز موقفه في صدارة الترتيب مؤقتا قبل مواجهة برشلونة القادمة ضد ألافيس، بينما يهدف فياريال إلى اقتناص الفرصة للارتقاء إلى المركز الثاني.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال

تقام المباراة يوم السبت 5 أكتوبر 2024، حيث ستبدأ في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا، والعاشرة مساءً بتوقيت مصر والعراق والسعودية والأردن، والثامنة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

ستكون المباراة منقولة عبر قناة "بي إن سبورتس HD3"، المتخصصة في نقل مباريات الدوري الإسباني في الوطن العربي، ولم يتم الإعلان عن معلق المباراة حتى الآن.