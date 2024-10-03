تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بورتو في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به بورتو مساء اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 على ملعب "الدراجاو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بورتو في الدوري الأوروبي

تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد ضد بورتو اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة بورتو في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جوشوا زيركزي، ماركوس راشفورد، أليخاندرو جارناتشو.

القنوات الناقلة مانشستر يونايتد ضد بورتو في الدوري الأوروبي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد بورتو مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.