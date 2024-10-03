نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مرموش مع فرانكفورت أمام بشكتاش اليوم في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فرانكفورت الذي يلعب بين صفوفه المصري عمر مرموش ضيفًا ثقيلًا على نظيره بشكتاش مساء اليوم الخميس الموافق الثالث من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات اليورباليج.

ويحتضن ملعب "فودافون بارك"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي فرانكفورت وبشكتاش اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

موعد مباراة فرانكفورت ضد بشكتاش في الدوري الأوروبي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة فرانكفورت ضد بشكتاش اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فرانكفورت ضد بشكتاش في الدوري الأوروبي

تذاع مباراة فرانكفورت ضد بشكتاش مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 8HD، بتعليق المعلق محمد المبروكي.