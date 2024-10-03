نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر القادمة أمام العروبة في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره فريق العروبة، مساء السبت المقبل ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي لهذه النسخة 2024-2025.

ويستضيف ملعب الأول بارك اللقاء المرتقب بين النصر والعروبة في مشوار الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.

موعد مباراة النصر القادمة أمام العروبة في الدوري السعودي

وتلعب مباراة النصر والعروبة في الدوري السعودي مساء السبت القادم الموافق الخامس من شهر أكتوبر الجاري لحساب منافسات دوري روشن.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والعروبة في الدوري السعودي عند تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعروبة في دوري روشن

وتذاع مباراة النصر والعروبة في دوري روشن عبر مجموعة قنوات اس اس سي السعودية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة.