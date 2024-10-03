نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام وفرينكفاروزي في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بمواجهة قوية أمام نظيره فريق فرينكفاروزي المجري، مساء اليوم الخميس، وذلك فس إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد فرينكفاروزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة توتنهام وفرينكفاروزي المجري في الدوري الأوروبي مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 8:45 مساءً بتوقيت أبو ظبي، على ملعب الفريق المجري.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وفرينكفاروزي في الدوري الأوروبي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري، لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وستنقل مباراة توتنهام هوتسبير ضد فرينكفاروزي عبر قناة beIN Sports 1HD.