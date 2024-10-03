نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة عبدالمنعم مع نيس أمام لاتسيو اليوم في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس الفرنسي بقيادة نجمه المصري محمد عبد المنعم، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق لاتسيو الإيطالي، مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة نيس ضد لاتسيو في الدوري الأوروبي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة مباراة نيس ضد لاتسيو، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية، وذلك في تمام الساعة 7:45 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 8:45 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نيس ضد لاتسيو في الدوري الأوروبي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة نيس الفرنسي ضد لاتسيو الإيطالي، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي..