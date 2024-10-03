نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة مفاجئة في طريقها إلى الأهلي بتوصية من مختار مختار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، إن محمود جهاد لاعب فريق فاركو قد تلقى أربع عروض للرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الحالية.

محمود جهاد على رادار الأهلي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "تواصلنا مع نادي فاركو وأكدوا أن اللاعب يمتلك أربع عروض من بينهم عرض خارجي وسيتم حسم موقفه الأسبوع المقبل وبيعه لأعلى سعر".

وأضاف: "كابتن مختار مختار رشح محمود جهاد للانضمام للنادي الأهلي وتم عرضه على كولر وطلب حسم الموقف السبت المقبل سواء بالموافقه أو الرفض".

واختتم: "اللاعب تم ترشيحه بسبب إصابة محمد هاني واقتراب أكرم توفيق من العودة لمركز الظهير الأيمن مع عمر كمال عبدالواحد وبالتالي هيكون في نقص عددي في وسط الملعب".

