عواد يكشف مفاجأة بشأن التصدي لركلة جزاء يحيى عطية الله

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، أنه توقع التصدي لركلة جزاء يحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي.

وتوج نادي الزمالك بلقب كأس السوبر الافريقي على حساب النادي الأهلي بعد الفوز ضده عن طريق ركلات الترجيح، وذلك بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

تصريحات محمد عواد

وقال محمد عواد حارس مرمى الزمالك عبر تصريحات تلفزيونية: "شاهدت أكثر من طريقة ركلة جزاء يسددها المغربي يحيى عطية الله وكان هناك توفيق كبير في التصدي لركلة الجزاء بشكل رائع".

وأضاف: "أتمنى التتويج بأكثر من لقب مع فريق الزمالك في الموسم المقبل وإسعاد جماهير القلعة البيضاء".