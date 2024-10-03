نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم جديد ضد أحمد بلال بعد سخريته من الزمالك قبل السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الناقد الرياضي كريم سعيد، تصريحات الأخيرة للنجم السابق للأهلي أحمد بلال، معتبرًا أنها غير مقبولة من لاعب بحجمه، حيث أثارت جدلًا كبيرًا بين جماهير الناديين واللاعبين.

كريم سعيد ينتقد بلال

وأكد سعيد خلال تصريحاته ببرنامج ملعب الشمس والمذاع على قناة الشمس مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، أن العلاقات بين الأهلي والزمالك يجب أن تكون أفضل على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن بلال أخطأ في تصريحاته ويجب عليه مراجعة نفسه والتوقف عن إثارة الجدل مستقبلًا.

من جانبه، أشار الناقد عبد القادر سعيد إلى أن بعض اللاعبين السابقين من الأهلي والزمالك يستغلون اسم الناديين لإثارة الجدل فقط، بهدف البقاء في المشهد الرياضي بأي وسيلة.

واختتم كريم سعيد تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه التصريحات المثيرة تؤثر سلبًا على الناشئين، الذين يُفترض أن يتم إعدادهم بشكل جيد ليكونوا مستقبل الكرة المصرية.