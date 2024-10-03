محمد عواد يعدد مزايا تتويج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، أن فريقه يستحق التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي في المباراة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

ونجح محمد عواد في قيادة الزمالك لحسم السوبر الافريقي بعد الفوز عن طريق ركلات الترجيح ضد الأهلى، وتصدى عواد لركلة جزاء من يحيى عطية الله ظهير الأحمر.

تصريحات محمد عواد عن تتويج الزمالك بالسوبر

وقال محمد عواد خلال تصريحات تلفزيونية: “من وجهة نظري أن التتويج بالسوبر الإفريقي دفعة قوية للاعبين قبل السوبر المحلي في الإمارات وأتمنى التتويج باللقب بشكل رسمي”.

وأضاف: "الزمالك كان لديه الحافز الكبير للفوز على النادي الأهلي في السوبر الإفريقي وافتتاح الموسم الجديد ببطولة قارية".