نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرقم 46 يضع ليونيل ميسي على عرش كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، بطولة جديدة إلى خزائنه بعد قيادة فريقه لأول مرة لتحقيق درع المشجعين الأمريكي 2024.

حقق فريق إنتر ميامي، لأول مرة في تاريخه، لقب درع المشجعين بعد الفوز المثير على حساب كولومبوس كرو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت فجر الخميس.

وسجل ميسي، الهدف الأول والثاني لإنتر ميامي ضد كولومبوس كرو، خلال الدقيقتين “45 و45+5”، وتمكن الأوروجوياني لويس سواريز من تسجيل ثالث أهداف فريقه في المباراة عند الدقيقة “48”.

ويعزز ليونيل ميسي، رقمه كأكثر اللاعبين تحقيقًا للألقاب في تاريخ كرة القدم بـ46 بطولة بعد فوزه بدرع المشجعين الأمريكي.

ألقاب ميسي مع الأرجنتين والأندية