نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إنتر ميامي بقيادة ميسي يحقق درع المشجعين 2024 لأول مرة في تاريخه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لقب درع المشجعين لأول مرة في تاريخه بعد فوزه المثير على حساب كولومبوس كرو.

فاز فريق إنتر ميامي، على نظيره كولومبوس كرو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الخميس.

نتيجة مباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو

تقدم إنتر ميامي أمام نظيره كولومبوس كرو بهدفين سجلهما ليونيل ميسي في الدقيقتين “45 و45+5” من الشوط الأول.

وسجل دييجو روسي، هدف كولومبوس الأول في المباراة بالدقيقة “46”، قبل أن يأتي الرد سريعًا، بعد دقيقتين، من الأوروجوياني لويس سواريز الذي أضاف الهدف الثالث لإنتر ميامي.

وأحرز كوتشو هيرنانديز، هدف كولومبوس الثاني في مرمى إنتر ميامي، عند الدقيقة “61” من ضربة جزاء ليشعل الدقائق المتبقية من عمر المباراة.

ويحصل فريق إنتر ميامي على درع المشجعين، بعدما أصبح الأكثر حصدًا للنقاط في موسم الدوري الأمريكي بقسميه الشرقي والغربي.

ويحتل فريق إنتر ميامي، صدارة الدوري الأمريكي برصيد 68 نقطة من 20 انتصارًا و8 تعادلات مقابل 4 هزائم.