نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 3- 10- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 3 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل في جميع البطولات وتعد أبرزهم مباريات بطولة الدوري الأوروبي والتي ستشهد منافسة قوية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

لاتسيو ضد نيس، في تمام الساعة 7.45 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 8.45 بتوقيت أبو ظبي على قناة beIN Sports HD 2

فرينكفاروزي ضد توتنهام؛ في تمام الساعة 7.45 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على قناة- beIN Sports HD 1.

بورتو ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة- على قناة beIN Sports HD 1

بشكتاش ضد آينتراخت فرانكفورت، في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على قناة beIN Sports HD 8

ايلفسبورج ضد روما، في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

ليجيا وارسو ضد ريال بيتيس، في تمام الساعة 7.45 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشيلسي ضد جينت، في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على قناة beIN Sports HD 9

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الأخدود ضد الاتحاد، في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة SSC1 HD