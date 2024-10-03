والد مصطفى أشرف يكشف مستقبل اللاعب مع مونشنجلادباخ واقتربه من الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث والد اللاعب مصطفى أشرف نجم فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، عن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

والده: مصطفى أشرف قريب من الزمالك

وقال والد مصطفى أشرف في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "اللاعب الأقرب للتواجد في مصر خلال الفترة المقبلة وتحديدا لنادي الزمالك".

وأضاف: "بوروسيا مونشنجلادباخ يريد تجديد عقد اللاعب، لكن مصطفى يرغب في الرحيل لخوض تجربة جديدة".

وأكمل: "مصطفى أشرف قدم أداء جيد جدا مع نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الفترة الماضية".

وأختتم حديثه قائلًا:" مصطفى أشرف سيكون إضافة قوية للفريق الذي سينتقل له خلال الفترة المقبلة".