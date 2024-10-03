صلاح يكشف الفارق بين سلوت وكلوب

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول، الفارق بين مدربه الحالي الهولندي أرني سلوت، والمدرب السابق الألماني يورجن كلوب.

صلاح: نحاول التعوّد على طريقة لعب سلوت

قال صلاح في تصريحاته عقب نهاية مباراة ليفربول وبولونيا الإيطالي: “طريقة اللعب مختلفة نحن لا زلنا نحاول الاعتياد على الطريقة الجديدة”.

وتابع صلاح: “مع كلوب كنا نقوم بفرض أسلوبنا في كل مباراة على الخصم لكن مع سلوت يقوم بالتغيير على حسب المباراة”.

وأضاف نجم ليفربول: “الآن نسير بشكل جيد في الدوري والأبطال، ونتمنى أن تخدمنا النتائج فيما هو قادم".

وسجل صلاح، هدفًا وصنع آخر ليقود ليفربول للفوز على بولونيا الإيطالي بهدفين نظيفين، أمس الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.