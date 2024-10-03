نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي وجينت في دوري المؤتمر الأوروبي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد تشيلسي الإنجليزي لملاقاة نظيره جينت البلجيكي، علي أرضية استاد ستامفورد بريدج، ضمن فعاليات الجولة الأولي من دوري المؤتمر الأوروبي.

ويدير اللقاء تحكميًا، الحكم الألماني دانيال شلاجر البالغ من العمر 34 عاما، وأدار العديد من المباريات الهامة في الدوري الألماني، وكان حكما رابعا لمواجهة الأهلي وبيراميدز الموسم الماضي.

وكشف الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي في تصريحات صحفية صباح الأربعاء، عن رغبته في تحقيق بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويسعي البلوز بقيادة مدربه الإيطالي لإضافة لقب أوروبي جديد لخزائنه الحافلة بالعديد من الألقاب والإنجازات.

موعد مباراة تشيلسي وجينت في دوري المؤتمر الأوروبي

سيواجه تشيلسي الإنجليزي نظيره جينت البلجيكي، اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وجينت في دوري المؤتمر الأوروبي

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات bein sports، وسوف تبث المواجهة علي قناة beIN Sports HD 9، وسيتولي الليبي محمد بركات التعليق علي اللقاء.