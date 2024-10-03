نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يصل لأرقام قياسية جديدة بعد هدفيه أمام كولومبوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، أرقامًا استثنائية جديدة بعد هدفيه أمام كولومبوس كرو في بطولة الدوري الأمريكي، فجر اليوم الخميس.

سجل ميسي، هدفي التقدم لمصلحة إنتر ميامي في شباك كولومبوس عند الدقيقتين “45 و45+5” قبل نهاية الشوط الأول.

ونستعرض لكم أبرز أرقام ميسي القياسية الجديدة بعد هدفيه أمام كولومبوس:

1- وصل ليونيل ميسي إلى الهدف رقم 843 في مسيرته الكروية.

2- ميسي يصل للمساهمة التهديفية رقم 1218 في مسيرته ليصبح أكثر من ساهم بالأهداف في تاريخ كرة القدم.

3- ميسي يتجاوز هيجوايين ويُصبح ثاني أكثر من سجّل في تاريخ ميامي بـ(30 هدفًا)، ويفصله هدف واحد عن ليوناردو كامبانا.

4- ليونيل ميسي يصل للركلة الحرة رقم 66 في مسيرته.