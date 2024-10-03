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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مع نظيره نادي فولهام، مساء السبت القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2024-2025.

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام فولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة لهذه المباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي أمام فولهام في الدوري الانجليزي الممتاز عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويستضيف ستاد الاتحاد، ملعب الفريق السماوي المباراة التي تجمع بين مانشستر سيتي أمام فولهام في الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.