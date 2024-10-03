نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة قوية داخل الإسماعيلي بسبب شوقي غريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور أن نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي ومصطفى شلة أمين الصندوق بالنادي، أخطرا أعضاء المجلس باستقالتهما ردا على الانقسامات التي تضرب المجلس وتسبب في رفض إتمام التعاقد مع شوقي غريب خلفا للراحل إيهاب جلال.

خالد الغندور: استقالة رئيس الإسماعيلي وأمين الصندوق بسبب أزمة شوقي غريب والمشكلات الإدارية

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور على قناة المحور: “نصر أبو الحسن ومصطفى شلة استقالا شفهيا وضغوط من رموز وقدامى الإسماعيلي لاستمرارهما”.

وتابع: “الإسماعيلي قلعة رياضية كبيرة مهدد بالهبوط لدوري المحترفين بسبب حرمانه من القيد فترتين وخلافات مجلس الإدارة”.

واختتم: "عبر عن حزنه لوضع نادي الاسماعيلي قائلا: " لك الله يا إسماعيلي"".