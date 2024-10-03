نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورتو في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع نظيره بورتو البرتغالي مساء اليوم الخميس 3-10-2024، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

ويحتضن ملعب "الدراجاو"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وبورتو اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات باليورباليج.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بورتو في الدوري الأوروبي

تبدأ أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد بورتو اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة مانشستر يونايتد ضد بورتو في الدوري الأوروبي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بورتو مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.