نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يتلقى خسارة مفاجئة أمام أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني في مصيدة الخسارة أمام نادي أستون فيلا الإنجليزي مساء الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وواجه بايرن ميونيخ نظيره أستون فيلا اليوم على ملعب فيلا بارك لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة وملخص مباراة أستون فيلا وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة بايرن ميونخ وأستون فيلا في دوري أبطال آوروبا

وفاز أستون فيلا بهدف دون رد، على حساب العملاق البافاري، في ثاني لقاءات دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة.

وأحرز جون دوران، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الهدف الأول في شباك بايرن ميونخ في الدقيقة التاسعة والسبعون من عمر المواجهة وبمساعدة من ب أو توريس.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعد احتساب خمس دقائق كوقت محتسب بدل ضائع معلنًا انتهاء بفوز الفيلانز بهدف نظيف.

وبهذا الفوز يرفع استون فيلا رصيده إلى النقطة السادسة في المركز السادس، ويتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند النقطة الثالثة في المركز الخامس عشر.